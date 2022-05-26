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США предупредили Украину о последствиях при обстреле территории России

Reuters: США предупредили Украину о последствиях эскалации при обстреле территории России

Фото: Pixabay

США предупредили Украину о том, что удары с украинской стороны по территории России, в особенности той ее части, которая расположена не близ границы с Украиной, могут привести к эскалации. О таких возможных последствиях сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники агентства, некоторое время назад между представителями Киева и Вашингтона произошли соответствующие закрытые переговоры. По словам трех американских источников, целью таких обсуждений стало достижение понимания существования риска эскалации.

«У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им (Украине, — прим. "Ленты.ру") руки в использовании того, что мы им даем», — пояснил источник Reuters. Другой пояснил, что у Вашингтона и Киева есть взаимное понимание того, в какой мере Киев может использовать поставляемое ему вооружение.

«К настоящему моменту у нас есть общее понимание границ [в этом вопросе]», — отметил он.

В части приграничных российских регионов действует повышенный уровень террористической опасности из-за обстрелов ВСУ. К ним относятся Белгородская и Курская области, три городских округа и два района Крыма, а также два района Воронежской области — Россошанский и Кантемировский.

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Марина Совина
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