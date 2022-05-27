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Появились фото трансгендера с внешностью Барби после новой пластики лица

The Sun: папарацци сняли бразильца Родриго Алвеса после подтяжки лица и феминизации голоса

Фото: @jessicaalvesuk

Бразилец Родриго Алвес с внешностью Барби сделал новую пластику лица и попал в объективы папарацци. Соответствующие фото появились на портале The Sun.

Фотографы сняли 38-летнего Кена, который сделал каминг-аут как трансгендерная женщина Джессика, у клиники в Таиланде. После операции телезвезда передвигалась на инвалидной коляске в сопровождении медицинской сестры.

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По информации издания, знаменитость изменила форму челюсти и сделала подтяжку лица и шеи. Кроме того, Джессика подвергалась хирургическому вмешательству на голосовые связки. Известно, что в интервью Daily Mail женщина признавалась, что ее голос смущает многих людей, когда она разговаривает с ними. По этой же причине она часто получает отказы от работодателей на кастингах. «Мой голос — это единственная черта, выдающая факт того, что я трансгендер. Операция по феминизации голоса даст мне возможность участвовать в большем количестве телешоу», — рассказала звезда в беседе с журналистами.

Сообщается, что героиня материала останется в Таиланде ради реабилитации, которая составит как минимум 30 дней.

В апреле Родриго Алвес принял участие в фотосессии, в которой показал поклонникам свое тело без одежды. На кадрах опубликованного ролика видно, как стилисты готовят «живую Барби» к съемке. Телезвезда была одета в короткие шорты, туфли на шпильках и джинсовую накидку, полностью оголяющую ее грудь и живот.

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Мария Винар
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