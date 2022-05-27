В Приморье пройдет фестиваль русской словесности и каллиграфии «Кириллица»

Фото: страница «"Россия -Моя история" в г. Владивостоке» во «ВКонтакте»

Фестиваль русской словесности и каллиграфии «Кириллица» пройдет в Приморском крае. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает «МК».

Как уточняется, мероприятие пройдет 28 мая и будет приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. Площадкой для фестиваля станет парк «Россия — моя история» во Владивостоке.

В частности, посетители смогут увидеть мультимедийную выставку мастеров каллиграфии из Москвы и Санкт-Петербурга. Также для гостей организуют лекцию об истории русской литературы и журналистики в XVIII-XIX веках.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по каллиграфии и интерактивные программы по истории. Для желающих также будет работать музыкально-поэтическая площадка «Свободный микрофон», на которой можно будет рассказать любимые произведения.