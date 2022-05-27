В Ростове-на-Дону нашли денежный клад времен Гражданской войны

Археологи обнаружили денежный клад времен Гражданской войны в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону специалисты в ходе работ по демонтажу аварийного здания обнаружили денежный клад времен Гражданской войны. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали «Российской газете» в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, находка была сделана во время разбора здания на Кировском проспекте — пачку денежных купюр на сумму свыше 30 тысяч рублей обнаружили в деревянном подоконнике. Деньги были завернуты в отрезок ткани.

По словам археологов, найденные купюры относятся к различным периодам с конца XIX века до первой трети XX века. Так, большая часть пришлась на так называемые донские рубли, которые печатались в Новочеркасске при атамане Петре Краснове с 1918 по 1919 год. Кроме того, в тайнике оказались и «царские рубли», выпускавшиеся госбанком Российской империи, а также «керенки» — рубли, отпечатанные при премьер-министре Временного правительства Александре Керенском.

Специалисты добавили, что попытаются установить имя владельца клада. В этом им может помочь расписка, обнаруженная вместе с деньгами.

