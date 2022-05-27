Ранее судимого россиянина отправили в колонию за убийство женщины ради украшений

В Подмосковье мужчину осудили за убийство сотрудницы торгового павильона ради ее украшений

В городе Орехово-Зуево 43-летнего местного жителя отправили в колонию особого режима на 18 лет за убийство и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 21 декабря 2019 года фигурант решил похитить украшения у ранее незнакомой сотрудницы торгового павильона. После того как вечером она вышла с работы, злоумышленник проследовал за ней и недалеко от ее дома нанес удары по голове и телу тяжелым предметом, снял с нее украшения и скрылся с места происшествия. Позже потерпевшую обнаружил сосед и вызвал скорую, однако спасти ее медики не смогли — спустя четыре дня женщина скончалась в больнице.

Следователи досконально изучили маршрут движения россиянки от работы до дома. Благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудники СКР и УМВД установили личность нападавшего. Выяснилось, что ранее он был судим, в том числе и за совершение особо тяжких преступлений. Мужчина вину не признал, однако следователи смогли собрать неопровержимые доказательства его причастности к убийству. В частности, были проведены допросы со свидетелями, видевшими подсудимого в тот момент, когда он преследовал потерпевшую по пути с работы.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области грабители убили москвичку из-за ее ювелирных украшений и закопали на кладбище.