Грабители убили москвичку ради ее ювелирных украшений и закопали на кладбище

СКР раскрыл дело об убийстве москвички, найденной на кладбище в Ивановской области

Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии убийства жительницы Москвы, чье тело было найдено на кладбище в Ивановской области. Подробности расследования «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В преступлении обвиняются двое жителей Ивановской области и их сообщница, выступившая в роли наводчицы. Она, по версии следствия, в сентябре 2020 года рассказала знакомому о своей подруге, у которой можно из квартиры похитить ювелирные изделия, сбережения и другие ценности. Мужчина позвал приятеля и вместе они разработали преступный план: наводчица должны была выяснить у подруги место, где хранятся ценности, и выманить ее из квартиры, чтобы ее могли обокрасть сообщники.

2 октября 2020 года обвиняемая пригласила подругу в ресторан. Однако грабители напали не потерпевшую в подъезде, когда она вернулась домой. Оглушив ударом по голове, обвиняемые унесли ее в машину, а сами забрали из ее квартиры деньги и ценности на общую сумму 7,8 миллиона рублей. После чего потерпевшую вывезли в Ивановскую область, где убили и спрятали тело, закопав его на кладбище.

В настоящее время следствие в отношении двух мужчин и их сообщницы завершено.