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США ввели санкции против двух российских банков из-за Северной Кореи

Минфин США ввел санкции против «Дальневосточного банка» и банка «Спутник» из-за КНДР

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

CША ввели санкции против двух российских банков в рамках мер, нацеленных на КНДР. Под санкции попали Дальневосточный банк и «Спутник», следует из документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

При этом «Спутник» находится в стадии ликвидации, в ноябре у него была отозвана лицензия.

Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation и гражданин КНДР, живущий в Белоруссии

Внесение в список OFAC предполагает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с организациями.

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Платон Щукин
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