Российский маркетплейс предупредил о риске дефолта по облигациям

Российский маркетплейс Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня

Российский маркетплейс Ozon предупредил о риске дефолта по облигациям к 14 июня, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет компании.

«Существует риск того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, необходимых для выкупа облигаций», — говорится в документе.

Отмечается, что по условиям облигаций несвоевременная выплата сумм приведет к событию дефолта спустя 14 дней с момента обозначенной даты. В настоящее время значительная доля держателей ценных бумаг компании потребовала их погашения в установленный срок, то есть до 31 мая 2022 года.

В апреле сообщалось, что в компании Ozon открыты десятки вакансий аналитиков, разработчиков, логистов, также продолжается набор на массовые позиции для новых логистических объектов. В отличие от многих других участников рынка, маркетплейс продолжал усиливать свою команду.

