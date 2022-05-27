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Стилистка перечислила модные тренды для девушек маленького роста

Стилистка Бетани советует невысоким девушкам избегать джинсы на низкой посадке

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Блогерша Бетани (фамилия неизвестна) перечислила модные тренды, которых следует избегать девушкам маленького роста. На ее рекомендации в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

По словам стилистки, джинсы и другие штаны на низкой посадке будут визуально укорачивать ноги. Вместо них она советует отдавать предпочтение одежде с высокой линией талии. «Ничто так не укорачивает ноги, как комбинезоны или трендовые джинсы с заниженной талией», — поясняет эксперт. Среди прочего, в числе неудачных вещей оказались мешковатые джинсы и туники.

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Кроме того, Бетани рекомендует избегать сапог, длина которых заканчивается на середине голени. Специалистка подчеркивает, что невысоким девушкам лучше подойдут ботильоны или ботфорты.

Ранее в мае журналистка The Market Herald: Fancy Грейс Флинн рассказала, что одежда из 1960-х станет новым трендом лета 2022 года. Так, в моду вернутся платья прямого кроя контрастной расцветки и данные предметы гардероба фасона бэби-долл (выполненные в подчеркнуто женственном стиле изделия А-образного или трапециевидного силуэта с бюстье и завышенной талией — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, вновь актуальными окажутся однотонные твидовые костюмы с мини-юбками, добавила Флинн.

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Дарья Шляпужникова
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