Стилистка перечислила модные тренды для девушек маленького роста

Стилистка Бетани советует невысоким девушкам избегать джинсы на низкой посадке

Блогерша Бетани (фамилия неизвестна) перечислила модные тренды, которых следует избегать девушкам маленького роста. На ее рекомендации в соцсетях обратили внимание в издании The Sun.

По словам стилистки, джинсы и другие штаны на низкой посадке будут визуально укорачивать ноги. Вместо них она советует отдавать предпочтение одежде с высокой линией талии. «Ничто так не укорачивает ноги, как комбинезоны или трендовые джинсы с заниженной талией», — поясняет эксперт. Среди прочего, в числе неудачных вещей оказались мешковатые джинсы и туники.

Кроме того, Бетани рекомендует избегать сапог, длина которых заканчивается на середине голени. Специалистка подчеркивает, что невысоким девушкам лучше подойдут ботильоны или ботфорты.

Ранее в мае журналистка The Market Herald: Fancy Грейс Флинн рассказала, что одежда из 1960-х станет новым трендом лета 2022 года. Так, в моду вернутся платья прямого кроя контрастной расцветки и данные предметы гардероба фасона бэби-долл (выполненные в подчеркнуто женственном стиле изделия А-образного или трапециевидного силуэта с бюстье и завышенной талией — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, вновь актуальными окажутся однотонные твидовые костюмы с мини-юбками, добавила Флинн.