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США отказались наращивать контингент в Швеции и Финляндии при вступлении в НАТО

США не станут наращивать воинский контингент в Швеции и Финляндии при их вступлении в НАТО

Фото: Marco Bello / Reuters

США отказались наращивать воинский контингент в Швеции и Финляндии при их вступлении в НАТО. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление американского генерала, главнокомандующего армией США в Европе и Африке Кристофера Каволи в сенате.

По словам военного, стремление государств к вступлению в альянс не потребует переброски дополнительных сухопутных войск Соединенных Штатов ни в одну из этих стран, так как Вашингтон и так имеет с ними прочные контакты. Однако Каволи отметил, что число военных учений и периодических ротаций американских военнослужащих увеличится.

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Каволи также указал, что военные силы не станут смещать внимание с Восточной Европы, где страны «обеспокоены потенциальной российской агрессией». Главнокомандующий рассказал, что восточноевропейские страны потребовали большего количества американского оружия и войск, чтобы обезопасить себя от России. Однако он подчеркнул, что Вашингтону необходимо поддерживать «хрупкий баланс», что не обострять отношения с Москвой.

«Нельзя уклоняться от активности, чтобы оставаться сильными и обозначить наши приоритеты», — сказал военный.

Каволи был выдвинут президентом США Джо Байденом кандидатом на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Финляндия и Швеция заявили о готовности вступить в НАТО 13 апреля. Эти североевропейские государства на протяжении многих лет придерживались нейтралитета, а членство в альянсе там если и обсуждалось, то скорее в гипотетическом ключе. Однако специальная операция на Украине подтолкнула финское и шведское руководство к пересмотру приоритетов.

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Анжелика Бережная
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