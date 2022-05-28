Бывшего охранника министра обороны СССР обманули на миллионы рублей

Бизнес-партнеры обманули экс-охранника министра обороны СССР на 66 миллионов рублей

Бизнес-партнеры обманули бывшего охранника министра обороны СССР Евгения Шапошникова на 66 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Сообщается, что в августе 2018 года гендиректор одной из компаний вместе с двумя компаньонами взяли в долг у полковника в отставке 52 миллиона рублей якобы для выполнения госконтракта. Коммерсанты должны были вернуть эти деньги до конца года, однако вернули экс-охраннику меньше половины суммы. В 2019 году бизнесмены взяли у потерпевшего еще 13 миллионов рублей для заключения контрактов. В течение трех лет эти деньги так и не вернули, а его просьбы игнорировали.

После этого мужчина обратился в полицию и написал на них заявление. Сейчас по факту обращения проводится проверка.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева через суд потребовала от производителя мебели вернуть ей несколько миллионов рублей. «Беседа между представителями сторон назначена на 9 июня», — отметили в инстанции.