Ласицкене пожаловалась на организацию турниров в России

Легкоатлетка Ласицкене призвала делать из турниров в России праздники, а не похороны

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила организацию турниров в России. Ее слова передает ТАСС.

«Всероссийской федерации [легкой атлетики (ВФЛА)] нужно очень много работать в сторону привлечения на соревнования медиа, рекламы. Очень многое об этом говорится, но, по-моему, это делается только на бумаге», — пожаловалась спортсменка. Ласицкене также посетовала на пустые трибуны на чемпионате России в Сочи. «В очередной раз хочу обратиться и попросить. Мы все-таки должны прыгать не на похоронах, а на праздниках», — призвала чемпионка.

Ранее Ласицкене заявила о нежелании ВФЛА защищать спортсменов после их отстранения от международных соревнований. «ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы апелляцию в суд. О чем атлеты в том числе просили в своем письме, ответ на которое мы так и не получили», — поделилась она.

1 марта World Athletics отказалась допускать российских легкоатлетов до участия в международных стартах. После этого исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так как не видит в этом смысла.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Также в ее активе три победы на чемпионатах мира.