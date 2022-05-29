Минобороны показало работу ударных и штурмовых вертолетов на Украине

Минобороны показало видео работы вертолета Ка-52 по уничтожению ракетами украинских танков

Появились кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео показало Минобороны России, пишет РИА Новости.

На записи видно, как штурмовые вертолеты прямыми попаданиями поражают два украинских танка. Также на кадрах демонстрируется стрельба неуправляемыми ракетами с кабрирования (задрав нос) для увеличения дальности их применения.

По данным ведомства, Ка-52 предназначен для решения специальных задач: организации связи, круглосуточной передачи разведывательной информации и других. «Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, на записи видно, как Ка-52 практически в упор с пикирования расстреливает украинские войска ракетами. Видео снято с экрана прицельно-навигационного комплекса вертолета.

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