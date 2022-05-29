Украинские войска снова обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел со стороны украинских войск по направлению Куйбышевского район зафиксирован в 00:06: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне сообщалось, что ВСУ менее чем за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево (южное) из «Градов». По информации представителей ДНР, в направлении Донецка (Куйбышевский и Петровский районы) было выпущено 17 снарядов в 20:15, 21:04, 21:05 и 21:10. Еще два обстрела были зафиксированы в сторону Зайцева (20:40 и 20:48), и в 21:00 — в направлении Ясиноватой.