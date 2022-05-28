ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов ДНР

Ппредставительство ДНР В СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) менее чем за час обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево (южное) из «Градов». Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представителей Донецкой народной республики, в направлении Донецка (Куйбышевский и Петровский районы) было выпущено 17 снарядов в 20:15, 21:04, 21:05 и 21:10. Еще два обстрела были зафиксированы в сторону Зайцева (20:40 и 20:48), и в 21:00 — в направлении Ясиноватой.

Всего в общем счете по населенным пунктам было выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра и 12 ракет из РСЗО «Град», а также восемь мин калибром 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ поселка Чернобаевка вблизи Херсона один человек погиб и несколько получили ранения. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации Херсонской области.