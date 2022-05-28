При обстреле ВСУ поселка вблизи Херсона погиб один человек

При обстреле ВСУ поселка Чернобаевка один человек погиб и несколько получили ранения

Один человек погиб и несколько получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Чернобаевка, расположенного вблизи Херсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военно-гражданской администрации Херсонской области.

«Вчера в 20:20 [это] произошло. Один погибший и есть несколько человек раненых», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава администрации поселка Чернобаевка Херсонской области Юрий Турулев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по населенному пункту, в результате чего один человек погиб, еще одного госпитализировали. По его словам, обстрел со стороны ВСУ велся ракетами с кассетными боеприпасами, из-за чего окна и крыши многих домов на окраине Херсона были повреждены.