В херсонской Чернобаевке заявили об обстреле со стороны ВСУ

В Херсонской области заявили об обстреле Чернобаевки со стороны ВСУ

Глава администрации поселка Чернобаевка Херсонской области Юрий Турулев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по населенному пункту, в результате чего один человек погиб, еще одного госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня один человек погиб на улице Луговая в Чернобаевке. Женщина получила ранения. Ребята ополченцы мимо проезжали, они ее увидели и отвезли в госпиталь», — рассказал глава администрации.

По его словам, обстрел со стороны ВСУ велся ракетами с кассетными боеприпасами, из-за чего окна и крыши многих домов на окраине Херсона были повреждены. Один дом полностью сгорел, но, по словам Турулева, хозяева уехали, поэтому никто не пострадал.

17 мая в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны перехватили восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районе Чернобаевки.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой народной республики (ДНР). Удар был нанесен со стороны поселка Новгородское.