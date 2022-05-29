Зампред Совбеза РФ Медведев заявил о растущем интересе к выборам на голосовании «ЕР»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что активность на предварительном голосовании «Единой России» указывает на растущий интерес граждан к выборам. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

«Мы видим, что внимание к такому голосованию огромное. Заявки на участие в нем подали около двух миллионов человек. Это голоса, отданные за путь развития России. За ее будущее, которое мы строим сейчас», — отметил зампред Совбеза России.

Отмечается, что в 2022 году во время процедуры зарегистрировали меньшее количество жалоб. Предварительное голосование стало более прозрачным и понятным, подчеркивается в публикации.

Ранее на внеочередном 34 съезде ЛДПР избрали нового лидера. Им стал Леонид Слуцкий, его кандидатуру поддержали 86 делегатов от 85 региональных отделений.