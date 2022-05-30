Германия упростит выдачу виз выступающим против спецоперации России на Украине

ФРГ упростит выдачу виз россиянам, выступающим против спецоперации на Украине

Власти Германии собираются упростить выдачу виз критикам российской спецоперации на Украине, особенно если речь идет об ученых, активистах, сотрудниках НКО и журналистах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя МВД Германии.

ФРГ сократит бюрократические процедуры для получения визы и продлит срок разрешенного пребывания в стране (в соответствии с правилами шенгенской визы можно пробыть там не более 90 дней). При этом представитель МВД не уточнил, скольких людей может коснуться описанная мера.

Как напоминает «Коммерсантъ», в начале мая власти Германии также облегчили визовые требования для специалистов в сфере IT из России. При этом речь шла о тех россиянах, кто уже работал на немецкие компании и зарабатывал не менее 44 тысяч евро в год. Кроме того, Минкульт ФРГ создал список российских сотрудников СМИ, которым предоставят гуманитарную визу.