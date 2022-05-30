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Германия упростит выдачу виз выступающим против спецоперации России на Украине

ФРГ упростит выдачу виз россиянам, выступающим против спецоперации на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти Германии собираются упростить выдачу виз критикам российской спецоперации на Украине, особенно если речь идет об ученых, активистах, сотрудниках НКО и журналистах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя МВД Германии.

ФРГ сократит бюрократические процедуры для получения визы и продлит срок разрешенного пребывания в стране (в соответствии с правилами шенгенской визы можно пробыть там не более 90 дней). При этом представитель МВД не уточнил, скольких людей может коснуться описанная мера.

Как напоминает «Коммерсантъ», в начале мая власти Германии также облегчили визовые требования для специалистов в сфере IT из России. При этом речь шла о тех россиянах, кто уже работал на немецкие компании и зарабатывал не менее 44 тысяч евро в год. Кроме того, Минкульт ФРГ создал список российских сотрудников СМИ, которым предоставят гуманитарную визу.

Елизавета Наумова
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