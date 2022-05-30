Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом 30 мая

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 мая, проведет совещание с Советом безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — анонсировал мероприятие представитель Кремля.

Кроме того, он пообещал поделиться информацией по итогам совещания с Совбезом. «Как мы обычно это делаем», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента подтвердил, что главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут 30 мая телефонный разговор. Однако тему общения двух лидеров Песков не уточнил.