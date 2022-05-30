Популярная скандинавская страна приостановила выдачу виз россиянам

МИД Дании сообщил о приостановке выдачи виз и видов на жительство россиянам

Дания временно приостановила выдачу краткосрочных виз россиянам. Такая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел скандинавской страны.

«До дальнейшего уведомления Посольство Королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов», — говорится в сообщении.

Желающих получить визу популярной европейской страны просят следить за актуальной информацией на сайте посольства и Визового Центра.

Ранее в апреле сообщалось, что Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. В визовом представительстве Дании отметили, что срок рассмотрения заявок от российских туристов будет составлять до 10 календарных дней в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между государствами.