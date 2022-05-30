Жене и сыну осужденного заммэра Барнаула вынесли приговор за оскорбление судьи

Жена и сын экс-заммэра Барнаула признаны виновными в неуважении и угрозах суду и прокурору

В Барнауле суд вынес приговор супруге и сыну бывшего заместителя мэра города Сергея Демина, которого приговорили за коррупцию к девяти годам. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Жену и сына чиновника признали виновными по статьям 297 УК РФ («Неуважение к суду») и 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»). С учетом признания ими вины суд назначил жене Демина обязательные работы на 300 часов, а его сыну штраф в 30 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что 10 сентября 2021 года после оглашения приговора экс-заммэру его родные стали оскорблять суд грубой нецензурной бранью, с использованием выражений в неприличной форме, унижающих честь и достоинство прокурора и судьи. Через два дня сын чиновника высказал в мессенджере и по телефону угрозы сотруднику ФСБ, который вел оперативное сопровождение дела Демина.