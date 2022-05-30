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В ДНР назвали число погибших с 2014 года детей

Минздрав ДНР: в республике с февраля 2022 года погибли 35 детей

Фото: Rick Mave / Globallookpress.com

За восемь лет вооруженного конфликта в Донецкой народной республике (ДНР) погибли 117 детей, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрия Калашникова.

По его словам, «цифра очень печальна». «По моим данным, на территории ДНР и Донецкой области за эти годы погибло 117 детей, это дети до 18 лет. Так вот, из 117 детей 35 погибло, начиная с февраля этого года», назвал он число погибших с 2014 года несовершеннолетних.

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Большинство из тех, кто умер в 2022 году, получили несовместимые с жизнью травмы в апреле-мае. Из-за снижения интенсивности боевых действий дети чаще начали выходить из укрытий и находить гранаты, неиспользованные гранатометы и другие виды вооружений. «Дети погибли не в результате обстрелов, а в результате того, что они находят эти послевоенные "артефакты"», — подчеркнул Калашников.

Ранее стало известно, что за 100 дней с начала эскалации в Донбассе погибли 125 гражданских.

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Марина Совина
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