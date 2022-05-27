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В ДНР назвали число погибших гражданских с начала эскалации

В ДНР сообщили, что за 100 дней с начала эскалации в Донбассе погибли 125 гражданских

Фото: Carlos Barria / Reuters

За 100 дней с начала эскалации в Донбассе погибли 125 гражданских, в том числе четверо детей. Число погибших назвали в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщает ТАСС.

Речь идет о периоде с 16 февраля, когда на линии разграничения начались стычки, по 27 мая. Как утверждается, за это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донбасс не менее 3322 раз.

«Ранения различной степени тяжести получил 578 мирных жителей, в том числе 46 детей», — сообщили в Донецке. Число погибших военнослужащих не называется.

Ранее стало известно, что Народная милиция ДНР установила полный контроль над городом Красный Лиман. Взятие этого населенного пункта открыло российским войскам дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.

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Алевтина Запольская
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