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В Нарткале почти завершили строительство новой школы

Строительство новой школы на 500 мест почти завершили в Нарткале, Кабардино-Балкария

Кадр: «Россия 1»

Строительство новой школы на 500 мест почти завершили в Нарткале, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, на данный момент рабочие приступили к облицовке кирпичом внешних стен здания, чтобы преобразить его внешний вид и обеспечить дополнительную защиту от негативного воздействия внешних факторов. Кроме того, продолжается монтаж кровли.

Согласно материалу, активизировались работы по внутренней и внешней отделке помещений: на данном этапе строители занимаются созданием перекрытий, остеклением окон и установкой дверей. Также ведется благоустройство территории школы, на которой предусмотрены футбольное поле с искусственным покрытием, игровая площадка и индивидуальная котельная.

Известно, что строительство учебного заведения, открытие которого запланировано на грядущую осень, осуществляется в рамках национального проекта «Образование». Отмечается, что на эти цели из федерального бюджета выделили 424 миллиона рублей.

В апреле сообщалось, что в Кабардино-Балкарии отремонтируют восемь школ. Первым отремонтируют учебное заведение в селе Дейское, на территории которого расположены два здания — для начальных и старших классов. Отмечается, что работы начали проводить 18 апреля. За десять дней рабочие произвели демонтаж кровли, поставили новые стропила и завершили внутренний ремонт двух этажей.

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Майя Пономаренко
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