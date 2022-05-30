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Названы уменьшающие аппетит продукты

Диетолог Елена Соломатина назвала огурец продуктом, уменьшающим аппетит

Фото: Pixabay

Диетолог Елена Соломатина назвала огурцы, корицу, яйца, какао и кедровые орехи продуктами, уменьшающими аппетит. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Елена Соломатина отмечает, что чувство голода снижают овощи, богатые клетчаткой. «Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Томаты, зеленые салаты, пекинская капуста, сельдерей должны быть в рационе тех, кто тщательно следит за своей фигурой», — объяснила она.

Также ускоряют насыщение теплые продукты, имеющие большой объем. Это, по словам диетолога, связано с тем, что грелин, гормон голода, вырабатывается в верхних отделах желудка. Примером такого продукта может служить овощной суп. «В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Это сочетание поможет надолго забыть о чувстве голода», — рассказала Соломатина.

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Диетолог объяснила, что яйца обеспечивают длительное чувство сытости за счет белка и холина. Кроме того, чтобы уменьшить аппетит, можно пить какао с корицей или ванилью и чай с молоком, а после основного приема пищи — есть кедровые орехи.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что крабовые палочки ускоряют старение организма. Он отметил, что в состав такой пищи входят красители, усилители вкуса и иные пищевые добавки.

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Рузанна Акмалтдинова
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