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Звезду «Эйфории» Хантер Шафер не пустили в клуб из-за трансфобии

Звезду «Эйфории» Хантер Шафер не пустили в клуб в Дюссельдорфе из-за трансфобии

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

22-летнюю американскую актрису, модель и звезду сериала «Эйфория» Хантер Шафер и ее подругу не пустили в ночной клуб в немецком Дюссельдорфе потому, что они являются трансгендерами. Об этом артистка сообщила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После того как охранник не впустил звезду в клуб из-за гендерной идентичности, она вышла в эфир в социальной сети и рассказала поклонникам о произошедшем. Шафер сообщила название заведения, в которое не смогла попасть, а также показала сотрудника клуба, который постарался спрятать свое лицо.

«Это место небезопасно для транс-людей в целом. Этот вышибала сказал, что моя подруга не может войти, потому что она — транс. Теперь он прячется, потому что испуган. Мужчина, вы в прямом эфире с семью миллионами человек, между прочим. Не ходите сюда!» — призвала актриса.

Ранее другая звезда сериала «Эйфория», 24-летняя американская порноактриса и фотомодель Хлоя Черри призналась, что встречается с десятью мужчинами одновременно.

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Анастасия Астахова
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