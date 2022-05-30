Победители «Евровидения» продали свою награду ради украинских военных

Победившая на «Евровидении» украинская группа Kalush Orchestra продала свою награду

Украинская группа Kalush Orchestra продала хрустальный микрофон, который получила за победу на конкурсе «Евровидение 2022», на благотворительном аукционе за 900 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы благодарны каждому из вас, кто пожертвовал средства на этом аукционе, и особенно благодарны команде [биржи] WhiteBit, которая выкупила кубок за 900 тысяч долларов и с этого момента становится правообладателем нашего кубка», — говорится в сообщении.

Одним из организаторов аукциона стал украинский телеведущий Сергей Притула, он является руководителем «Благотворительного фонда Сергея Притулы», который, в частности, занимается оказанием помощи украинским военным.

На последнем «Евровидении» победили представители Украины — группа Kalush Orchestra c песней Stefania. В финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине, украинские музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и конкретно заводу «Азовсталь» в Мариуполе.