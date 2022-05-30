В Грузии сообщили о готовящемся госперевороте

Глава правящей партии Грузии Кобахидзе предупредил о подготовке оппозицией госпереворота

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе предупредил, что грузинская оппозиция готовится совершить государственный переворот в конце июня, если страна не получит статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА Новости.

Свержение власти, считает он, готовится совершить «Единое национальное движение». «Согласно их расчетам, в конце июня Грузия, в отличие от Молдавии и Украины, не должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, что, по их планам, приведет к народным волнениям и госперевороту со стороны "Нацдвижения" и их сателлитов», — заявил Кобахидзе.

При этом он уверен, что у ЕС нет причин отказать Грузии в предоставлении статуса кандидата в члены объединения, так как страна по многим показателям опережает Украину и Молдавию. Глава правящей партии подчеркнул, что Тбилиси уже выполнил 45 процентов своих обязательств по соглашению об ассоциации, что является «беспрецедентным результатом».

Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС в начале марта, вслед за Украиной. 2 мая премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили передал главе представительства объединения в Тбилиси Карлу Харцелю ответы на первую часть опросника, необходимого для присоединения к Евросоюзу.