Грузия передала ответы на первую часть анкеты для вступления в Евросоюз

Премьер Грузии Гарибашвили передал ответы на первую часть анкеты для вступления в Евросоюз

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили передал главе представительства ЕС в Тбилиси Карлу Харцелю ответы на первую часть анкеты, необходимой для вступления страны в Евросоюз. Об этом пишет пресс-служба администрации грузинского правительства.

Премьер заявил, что правительство страны продолжает работу по заполнению второй, отраслевой части опросника. Она включает в себя 33 главы и до 2,3 тысячи вопросов. Вторую часть опросника хотят передать ЕС до 13 мая.

Когда Еврокомиссия получит заполненный опросник, она приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который затем представит в Совет ЕС. Решение по возможному вступлению Грузии в объединение ожидается к концу июня.

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз вслед за Украиной в начале марта, тогда же это сделала и Молдавия. Страны получили опросник 11 апреля (Украина — раньше, 9 апреля).