Военкор Сладков: перелом в спецоперации на Украине произойдет после повтора Мариуполя

Для психологической победы над бойцами ВСУ нужен повтор «успеха» в Мариуполе. Такую оценку в разговоре с «Русской весной» дал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, на протяжении многих лет освещающий события в Донбассе.

Военкор заявил, что России удастся одержать психологическую победу в случае повтора ситуации в Мариуполе, но желательно меньшей ценой для Москвы. При этом журналист отметил, что украинские солдаты воюют уже на протяжении восьми лет, поэтому их не так просто испугать.

«Их придется ломать именно на поле боя, отнюдь не информационного», — заявил Сладков, комментируя такую возможность.

Журналист также отметил, что на психологическое состояние военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказать большое влияние отказ одной из мировых стран поддерживать Украину и выступать против России. По его мнению, выход из «антироссийской коалиции» хотя бы одного значимого участника станет большим шоком для ВСУ и будет страшнее поражения на поле боя. Сладков также перечислил колеблющиеся страны, которые учитывают свои экономические и политические интересы: в их числе Турция, Венгрия, Франция и Германия.

Помимо этого, военкор призвал россиян сплотиться, заявив, что сильный боевой дух российских солдат является более жестким ударом по идеологии Украины.

Ранее сообщалось, что новые применяемые Вооруженными силами России лазерные комплексы «Задира» могут помочь изменить расклад сил в воздухе в рамках спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Кнутов. По его словам, «Задира» сможет уничтожать ракеты реактивных систем залпового огня, разогревая их в полете и приводя к детонации. Кнутов назвал это уникальным оружием, которое поможет в ходе спецоперации на Украине.