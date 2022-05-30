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Власти Мелитополя квалифицировали взрыв в центре как теракт

Администрация Мелитополя заявила, что взрыв в центре города был терактом

Фото: РИА Новости

Взрыв в центре Мелитополя, произошедший утром 30 мая, был терактом со стороны украинских властей. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале местной военно-гражданской администрации.

Власти квалифицировали случившееся таким образом из-за способа, избранного для осуществления взрыва: был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой.

«Пострадала 28-летняя девушка и 25-летний парень, волонтеры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи в Мелитополе и Мелитопольском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место уже прибыла следственная группа и криминалисты. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее свою оценку произошедшему в Мелитополе сделала исполняющая обязанности главы города Галина Данильченко. Она заявила, что целью взрыва не были военные или представители администрации.

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Алевтина Запольская
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