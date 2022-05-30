Глава Мелитополя обвинила Киев в теракте

Глава Мелитополя Данильченко заявила, что за терактом в городе стоял Киев

За организацией взрыва в центре Мелитополя стояли киевские власти, это была попытка устрашения его жителей. С таким обвинением в эфире телеканала «Россия 24» выступила исполняющая обязанности главы города Галина Данильченко.

Она назвала случившееся терактом, целью которого не были военные или представители администрации.

«Акт, направленный против мирных жителей города, потому что пострадали именно мирные жители», — заявила Данильченко.

Взрыв в центре Мелитополя произошел утром 30 мая. Предположительно, был подорван автомобиль, припаркованный неподалеку от здания администрации. Пострадали волонтеры, раздававшие гуманитарную помощь.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов также назвал произошедшее терактом, за исполнением которого стояла украинская диверсионно-разведывательная группа.