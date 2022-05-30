Администрация Запорожской области назвала виновных во взрыве в Мелитополе

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что взрыв в Мелитополе организовала украинская ДРГ

За организацией взрыва в центре Мелитополя утром 30 мая стояла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Он назвал исполнителей взрыва «фактически террористической группой» и призвал как можно скорее найти виновных в инциденте.

«Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население», — сказал Рогов.

Взрыв в центре Мелитополя произошел утром 30 мая. Предположительно, был подорван автомобиль, припаркованный неподалеку от здания администрации. Пострадали как минимум три человека.