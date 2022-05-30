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Названо число пострадавших при взрыве в Мелитополе

РИА Новости: при взрыве в центре Мелитополя пострадали три человека

Фото: Telegram-канал «Владимир Рогов»

Как минимум три человека пострадали при взрыве, который произошел в центре Мелитополя утром 30 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

По его словам, в центре города была подорвана машина, припаркованная неподалеку от одного из правительственных зданий. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

О взрыве в центре занятого российскими войсками Мелитополя впервые сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал произошедшее терактом и возложил за него ответственность на украинское руководство.

«Подобные теракты не прекратятся, пока будет существовать террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова)», — написал он.

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Алевтина Запольская
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