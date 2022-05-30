В центре Мелитополя произошел мощный взрыв

Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о мощном взрыве в центре Мелитополя

В центре города Мелитополь в Запорожской области произошел мощный взрыв, жители рассказывают о черных клубах дыма. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, последствия взрыва ощутили горожане, живущие на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко. В 7:40 по местному времени (совпадает с московским) в домах задрожали окна и стены.

«Подобные теракты не прекратятся, пока будет существовать террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова)», — написал Рогов.

При этом он не привел подробных сведений о причинах случившегося, а также последствиях инцидента. Количество пострадавших и погибших при взрыве пока также неизвестно.

Ранее в Мелитополе, который в конце февраля взяла под контроль российская армия, переименовали улицу, названную в честь теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова. Она получила имя советского генерала Павла Судоплатова.