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В центре Мелитополя произошел мощный взрыв

Член ВГА Запорожья Рогов сообщил о мощном взрыве в центре Мелитополя

Фото: Telegram-канал «Василий Рогов»

В центре города Мелитополь в Запорожской области произошел мощный взрыв, жители рассказывают о черных клубах дыма. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, последствия взрыва ощутили горожане, живущие на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко. В 7:40 по местному времени (совпадает с московским) в домах задрожали окна и стены.

«Подобные теракты не прекратятся, пока будет существовать террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова)», — написал Рогов.

При этом он не привел подробных сведений о причинах случившегося, а также последствиях инцидента. Количество пострадавших и погибших при взрыве пока также неизвестно.

Ранее в Мелитополе, который в конце февраля взяла под контроль российская армия, переименовали улицу, названную в честь теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова. Она получила имя советского генерала Павла Судоплатова.

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Алевтина Запольская
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