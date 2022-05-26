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В Мелитополе переименовали улицу имени украинского националиста

В Мелитополе переименовали улицу украинского националиста Донцова в честь Судоплатова

Фото: Telegram-канал «Администрация города Мелитополя»

Власти Запорожской области решили переименовать улицу в Мелитополе, названную в честь теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова. Согласно распоряжению властей, она получила имя советского генерала Павла Судоплатова, передает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение было подписано главой военно-гражданской администрации Евгением Балицким. Он также распорядился установить мемориальную доску на доме №1 по улице Павла Судоплатова.

Ранее улица носила имя Профинтерна, но в 2016 году украинские власти решили переименовать ее в честь Дмитрия Донцова — теоретика украинского национализма родом из Мелитополя.

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Советский разведчик и сотрудник НКВД Павел Судоплатов также уроженец Мелитополя. В 1938 году он ликвидировал одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Евгения Коновальца. Также Судоплатова называют организатором убийства Льва Троцкого.

Ранее стало известно, что в Запорожской области начали подготовку к выдаче российских паспортов. Пока что администрация уточняет списки людей, готовит инфраструктуру и сотрудников для выдачи документов. Первые паспорта будут выданы в ближайшие дни.

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Алевтина Запольская
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