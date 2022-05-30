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Демограф увидел опасность в росте городов-миллионников в России

Демограф Крупнов счел рост числа миллионников в России примитивной формой урбанизации
Екатеринбург

Екатеринбург . Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Рост числа городов-миллионников в России опасен. Об этом заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Специалист увидел в такой тенденции путь к примитивной форме урбанизации. Крупнов считает, что главным «пылесосом» России по-прежнему остается Москва.

«Мы деформируем свою пространственную структуру, оголяем наши пространства, по сути, полностью отдавшись одной из самых примитивных "мегаполисных" форм урбанизации, которая свойственна для стран третьего мира. При этом города еще и борются, чтобы быть миллионниками», — заявил демограф.

По словам Крупнова, любой появившийся город-миллионник проигрывает Москве и «выглядит деревней» на ее фоне. Крупнов предложил свою модель урбанизации, которая сможет спасти Россию. Специалист дал ей название «размосквичивание».

Данная модель предполагает перенос столицы за Урал, улучшение транспортного сообщения между малыми городами, предоставление «усадеб» с землей многодетным семьям, создание рабочих мест и приоритет малоэтажной застройки, разъяснил Крупнов.

Ранее Росстат заявил о появлении в России четырех новых городов-миллионников. Так, численность населения в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми преодолела порог в миллион человек. Теперь в России насчитывается 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более одного миллиона человек, уточнили в Росстате.

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Анна Щербакова
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