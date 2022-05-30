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В России появились четыре новых города-миллионника

Росстат сообщил, что Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь стали городами-миллионниками

Фото: Pixabay

В России появились четыре новых города-миллионника, численность населения в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми преодолела порог в миллион человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги Всероссийской переписи населения 2021 года.

«Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более одного миллиона человек», — рассказали в Росстате.

До этого, по данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников в России входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. В этих городах в общей сложности проживает почти четверть всего населения страны — 35,7 миллиона человек.

Ранее Росстат раскрыл данные о численности населения России по итогам 2021 года — на 1 января 2022 года число жителей страны составило 145 478 097 человек. По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения снизилась с 146,2 миллиона человек.

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Марина Совина
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