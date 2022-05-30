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Сдавшийся в плен комбриг ВСУ рассказал о последних днях осады «Азовстали»

Сдавшийся в плен командир 36-й бригады Волынский заявил, что ВСУ находились в окружении

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, который сдался в плен с мариупольского завода «Азовсталь», рассказал о последних днях осады комбината. Интервью с ним публикует телеканал «Звезда».

По его словам, украинским военнослужащим были доступны лишь остатки вооружения, у них наблюдалось тяжелое моральное состояние, а также они испытывали серьезные трудности с водой и продовольствием. Кроме того, среди солдат было много раненых и погибших.

«Российская Федерация имела превосходство в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках, живой силе. Мы находились в полном окружении. И в этом была проблема», — заявил собеседник телеканала.

Ранее Волынский рассказал, что на заводе в рядах украинских войск воевали иностранцы. На вопрос, были ли среди них высокопоставленные лица и кураторы, он ответил, что ему об этом неизвестно.

20 мая Волынский покинул территорию «Азовстали» в Мариуполе и в числе других украинских военных сдался в плен. Как уточнили на Первом канале, он сдал оружие и прошел стандартную процедуру досмотра вещей перед погрузкой в автобус.

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Варвара Кошечкина
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