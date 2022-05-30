Советник всех президентов России ушел из Кремля

Советник всех президентов России Валентин Юмашев ушел из Кремля

Советник Владимира Путина Валентин Юмашев ушел в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам первого заместителя исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмилы Телень, Юмашев покинул Кремль в апреле. При этом, добавила она, чиновник отказался от должности по собственной инициативе. Еще один из собеседников агентства отметил, что Юмашев числился советником Кремля на общественных началах.

Валентин Юмашев руководил администрацией президента с марта 1997-го по декабрь 1998 года. После ухода с поста он был назначен советником президента Бориса Ельцина и с тех пор не покидал пост. Таким образом, он был советником при всех президентах России.

Женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина. Дьяченко также во второй половине 1990-х занимала должность советника главы государства.