На ВДНХ открылся Фестиваль детства и юности «Большая перемена»

Фестиваль детства и юности «Большая перемена» стартовал на ВДНХ

Фестиваль детства и юности «Большая перемена», участие в котором принимают более 8 тысяч человек, стартовал на ВДНХ в Москве на сцене проекта «Битва хоров». Открыл мероприятие танцевальный флешмоб под песню «Большая перемена — большая страна» в исполнении победительницы Всероссийского конкурса «Большая перемена» Елизаветы Долженковой и полуфиналистов проекта «Битва хоров».

Участников фестиваля в рамках церемонии открытия также поприветствовала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

«Сегодня главный детский день, но на самом деле ваш день — каждый, не только сегодня. Вы не просто любите свою страну, свои регионы, чьи флаги мы сегодня здесь видим, свои школы, свои города. Вы не просто слушатели и наблюдатели, вы — деятели, вы созидатели: вы не просто смотрите со стороны, вы каждый день вносите вклад не только в собственное развитие, но и в развитие всей страны и той среды, того пространства, которое вас окружает», — сказала Ксения Разуваева.

Она напомнила, что «Большая перемена» стала первым детским сообществом, которое организовали сами дети, поэтому сегодня в пространстве фестиваля собрались представители «абсолютно разных детских движений, организаций и сообществ как небольших локальных и региональных, так и масштабных общероссийских».

«Но самое главное, что сегодня вы здесь все вместе. Мне кажется, что наше большое сообщество — наша семья, наше будущее движение, которое мы сегодня обсуждаем в пространстве фестиваля. Самое главное, чему оно нас учит, — умению работать вместе, потому что командная работа приносит гораздо больше результатов. Мы вместе можем действительно гораздо больше», — добавила глава Росмолодежи.

В фестивале «Большая перемена» принимают участие более восьми тысяч человек, среди которых, помимо участников различных детских и юношеских организаций, — педагоги-наставники, родители, представители ведущих российских компаний и эксперты в сфере науки, культуры, образования, спорта, волонтерства и предпринимательства. Кроме того, во всех активностях фестиваля участвуют дети и подростки из Луганской и Донецкой народных республик.

Основная программа фестиваля направлена на разностороннее развитие потенциала каждого ребенка, помощь в выборе траектории личностного и профессионального роста современного подростка и осознании своей роли в становлении и развитии общественной жизни страны. Для этого на площадках фестиваля весь день проходят лекции, мастер-классы и дискуссии, презентации детских инициатив, командные игры, флешмобы и творческие выступления.

Организаторами фестиваля детства и юности «Большая перемена» выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Москвы, АНО «Большая перемена», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Фестиваль проходит при поддержке: Российского общества «Знание» и АНО «Россия — страна возможностей».

Генеральные партнеры фестиваля: ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», VK, Сбербанк, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».