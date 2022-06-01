Путин назвал новый срок действия льготной ипотеки для многодетных семей

Путин решил продлить льготную ипотеку для многодетных семей до конца 2023 года

Льготную ипотечную программу для многодетных семей решили продлить до конца 2023 года. Новый срок действия кредитов на покупку жилья для этой категории граждан назвал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства упомянул, что повышение достатка и качества жизни семей с детьми обсуждалось в конце мая на заседании президиума Государственного совета.

«Мы тогда обсуждали с коллегами меры поддержки и многодетных семей. В частности, действие программы льготной семейной ипотеки для них будет продлено — для этих семей, для ваших семей в том числе, — как минимум до 31 декабря 2023 года», — заявил Путин на встрече с многодетными семьями, обладателями ордена «Родительская слава».

Президент также напомнил о договоренности серьезно обновить и расширить положения указа о мерах по социальной поддержке этой категории россиян.

В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать многодетным семьям бесплатное жилье. При этом она отметила разные финансовые возможности регионов страны, но все же настояла на том, что выдача бесплатного жилья должна стать правилом.