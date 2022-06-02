Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

ОПЕК+ неожиданно решил нарастить добычу нефти

ОПЕК+ решил нарастить добычу нефти на 648 тысяч баррелей в сутки вместо 432 тысяч

Фото: Valery Lukyanov / Globallookpress.com

Альянс ОПЕК+ неожиданно решил нарастить добычу нефти в июле и августе больше, чем планировалось, — на 648 тысяч баррелей в сутки вместо 432 тысяч. Об этом сообщили РИА Новости три источника в делегациях членов организации.

2 июня состоялось заседание глав делегаций ОПЕК+. «Согласован рост на 648 тысяч баррелей в сутки в июле и августе», — заявил один из собеседников издания. Другой источник рассказал, что следующая встреча запланирована на 30 июня.

Ранее 2 июня увеличить производство нефти на 648 тысяч баррелей в сутки альянсу порекомендовал министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. Объединение стран-производителей нефти с августа 2021 года ежемесячно увеличивало добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая 2022-го должно было наращивать ее на 432 тысячи баррелей в сутки. Полностью выйти из ограничений на добычу, введенных с приходом коронавируса, альянс намерен в сентябре.

Одна из возможных причин решения ОПЕК+ — опасения по поводу снижения добычи сырья в России, которое прогнозируется после введения частичного эмбарго на нефть Европой, основным потребителем российского топлива. Шестой пакет санкций ЕС, в которые входит запрет, был согласован странами блока 2 июня.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

По данным Росстата, Россия в апреле добывала нефти на 1,278 миллиона баррелей в сутки меньше, чем позволяла сделка. Источники газеты Financial Times сообщили, что Саудовская Аравия готова заместить объемы нефти, которые могут исчезнуть с мирового рынка из-за спада добычи в России. Наращивание поставок со стороны Саудовской Аравии также поддерживает США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В ЕС одобрили шестой пакет антироссийских санкций
Патрушев анонсировал ответ на попытки Запада обострить ситуацию в России
Австрия приготовилась отобрать хранилище у «Газпрома»
Россия, Украина и ООН обсудят механизм вывода судов с зерном
Патриарх Кирилл избежал санкций со стороны ЕС
Россиянка зарезала дядю и тетю за критику ее романа с женатым мужчиной
Россиянам рассказали о возможности купить билеты на поезда в Крым
ОПЕК+ неожиданно решил нарастить добычу нефти
Швеция решила отправить Украине четвертый пакет военной помощи
В США оценили способность Китая захватить Тайвань
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.