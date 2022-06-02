Египет упростил правила въезда для россиян

Власти Египта заменили анкетирование на COVID-19 в аэропортах на регистрацию на сайте

Власти Египта упростили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, заменив анкетирование на коронавирус в аэропортах республики на регистрацию на сайте. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление национального перевозчика EgyptAir.

Согласно нововведениям, планирующие отдых в популярной пляжной стране путешественники теперь должны заранее зарегистрироваться на сайте Visit Egypt и загрузить туда сертификат о вакцинации от COVID-19. Путешественники, не зарегистрировавшиеся на сайте, по-прежнему должны будут по приезде предъявить сертификат о вакцинации, полученный не менее чем за две недели до полета, либо отрицательный ПЦР-тест, либо тест на антитела, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Отмечается, что данный шаг направлен на облегчение и ускорение процедуры прохождения контроля при въезде в Египет. «Этот шаг обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров внутри аэропортов и уменьшит скопление людей в залах терминалов», — говорится в заявлении EgyptAir.

Ранее соотечественникам раскрыли стоимость туров на курорты Египта на базе новых чартерных перевозок, запущенных с 28 мая компанией Tez Tour. Так, цена недельной путевки с отправлением в начале июня и проживанием в четырехзвездочном отеле Шарм-эш-Шейха с питанием по системе «все включено» стартует от 82 тысяч рублей для двоих.