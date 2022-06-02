В Казахстане назвали число осужденных за январские беспорядки

Генпрокурор Казахстана Асылов сообщил о 331 осужденном за январские беспорядки в стране

В Казахстане назвали число осужденных за преступления, совершенные в дни массовых беспорядков в январе 2022 года. По словам генпрокурора республики Берика Асылова, приговоры были вынесены 331 человеку. Об этом он рассказал президенту республики Касым-Жомарту Токаеву, передает пресс-служба главы государства.

По словам Асылова, дела в отношении 489 человек были направлены в суды, 331 были вынесены приговоры — в основном за кражи, грабежи, хранение и хищение оружия. «Реальное лишение свободы назначено только 23 лицам, остальные приговорены к более мягким видам наказания», — заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что дела о недозволенных методах следствия и гибели людей во время беспорядков находятся на особом контроле.

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Власти Казахстана назвали протестующих террористами и заявили о том, что за участие каждому из них платили по 20-100 долларов.

По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 230 человек.