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Росгвардеец погиб в Донбассе во время боя с иностранными наемниками

Сержант Росгвардии Бисултанов погиб в бою с иностранными наемниками на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотрудник Росгвардии погиб в Донбассе во время боя с иностранными наемниками, в числе которых находился сын члена британского парламента Бен Грант. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Командир бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, когда спасал товарищей в ходе выполнения боевой задачи.

В Росгвардии отметили, что подразделение Бисултанова вступило в бой с наемниками из Великобритании и США. Об этом свидетельствуют появившаяся 28 мая в интернете запись боестолкновения и статья в The Daily Telegraph. В объектив камеры попал сын британского депутата Бен Грант. В настоящее время Следственный комитет России проводит проверку, по итогам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям британского наемника, являющегося родственником члена парламента.

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Любовь Ширижик
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