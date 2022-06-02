На благовещенском ипподроме открыли скаковой сезон

На благовещенском ипподроме прошли первые соревнования скакового сезона

На ипподроме в Благовещенске прошли первые соревнования скакового сезона. Об этом сообщает «Вести. Амурская область».

На соревнования приехали около 50 спортсменов из Свободненского, Белогорского, Серышевского, Ивановского и Тамбовского районов. Также были участники из областного центра.

Спортсмены соревновались в конкурсах и скачках. Рысистые скачки прошли вне соревновательного зачета из-за размытой трассы, которая мешала движению лошадей с качалками.

По словам президента областной федерации конного спорта Ирины Шишовой, рысаки лучше чувствуют себя на твердом грунте, скаковым и верховым наоборот комфортнее на более мягких дорожках.