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Силовики провели обыски в квартире и на рабочем месте экс-следователя полиции

На Урале силовики провели обыски у экс-следователя МВД, подозреваемой в коррупции

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Каменске-Уральском силовики провели обыски у бывшей сотрудницы следственного управления свердловского главка МВД Юлии Макеровой. Об этом сообщает URA.RU.

По сведениям издания, экс-следователь закрылась и не хотела открывать дверь правоохранителям. Чтобы попасть в ее квартиру, им пришлось вызвать сотрудников МЧС с болгаркой, которые вскрыли дверь. По данным 66.RU, также обыски проходят и на рабочем месте, где до увольнения в 2021 году трудилась фигурантка.

Макерову подозревают в получении взяток от потерпевших от действий банды сутенеров. Отмечается, что посредником в коррупционной схеме выступал адвокат, через него экс-сотрудница полиции передала одному из взяткодателей материалы дела, за что он отремонтировал ее машину.

Как пишет e1.ru, капитан Макерова работала в МВД около 20 лет, шесть из них она трудилась в главке. Она считалась одним из лучших следователей по делам банд, раскрывала особо тяжкие дела. Так, в 2020 году она довела до суда дело банды мигрантов, которые привлекали жертв, используя красивых девушек, а затем пытали и грабили пострадавших.

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Елизавета Новикова
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