Россиянам предложили еще одну возможность отдохнуть в Европе

TourDom.ru: россияне могут отправиться в Грецию через Турцию на круизном лайнере

Со 2 июня из Антальи стали отправляться морские круизы по островам Греции. Еще об одной возможности отдохнуть в Европе российским туристам рассказали специалисты портала TourDom.ru.

Отправиться в путешествие по греческим островам предлагает турецкая компания Selectum Blu Cruises. Круиз по Миконосу, Санторини и Родосу займет четыре дня. Далее лайнер выполнять туры продолжительностью от двух до четырех ночей с выходом из порта Бодрума.

«В ANEX Tour сообщили, что круизы из Турции продаются в составе турпакетов. Туристы могут отправиться к островам Греции, либо до отдыха в турецких отелях, либо уже после него. Поскольку у туроператора появилось больше рейсов в Турцию, рассчитаны также турпакеты с перелетом в Измир в формате "отель плюс круиз плюс отель"», — рассказали в TourDom.ru.

Отмечается, что из-за высокой стоимости стыковочных рейсов в Грецию посетить курортные острова россиянам будет удобнее всего с территории Турции. Кроме того, из-за санкций количество доступных предложений на рынке круизов для отечественных туристов значительно сократилось.

«В связи с этим наблюдатели называют такие предложения практически безальтернативными. Они подойдут для туристов, которые рассматривают круиз как способ разнообразить наземный отдых в Турции и дополнить его экскурсионной частью», — заключили специалисты TourDom.ru.

Ранее в мае стало известно, что двух- и трехдневные речные путешествия из Москвы в Углич, Тверь и Мышкин стали самыми популярными среди туристов. Также востребованы пяти- и семидневные круизы по Золотому кольцу — через Ярославль, Кострому и Кинешму, вплоть до Городца.