Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам предложили еще одну возможность отдохнуть в Европе

TourDom.ru: россияне могут отправиться в Грецию через Турцию на круизном лайнере

Фото: Socrates Baltagiannis / globallookpress.com

Со 2 июня из Антальи стали отправляться морские круизы по островам Греции. Еще об одной возможности отдохнуть в Европе российским туристам рассказали специалисты портала TourDom.ru.

Отправиться в путешествие по греческим островам предлагает турецкая компания Selectum Blu Cruises. Круиз по Миконосу, Санторини и Родосу займет четыре дня. Далее лайнер выполнять туры продолжительностью от двух до четырех ночей с выходом из порта Бодрума.

«В ANEX Tour сообщили, что круизы из Турции продаются в составе турпакетов. Туристы могут отправиться к островам Греции, либо до отдыха в турецких отелях, либо уже после него. Поскольку у туроператора появилось больше рейсов в Турцию, рассчитаны также турпакеты с перелетом в Измир в формате "отель плюс круиз плюс отель"», — рассказали в TourDom.ru.

Отмечается, что из-за высокой стоимости стыковочных рейсов в Грецию посетить курортные острова россиянам будет удобнее всего с территории Турции. Кроме того, из-за санкций количество доступных предложений на рынке круизов для отечественных туристов значительно сократилось.

Материалы по теме:
«Где еще остались такие цены?» Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
«Где еще остались такие цены?»Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
2 сентября 2021
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

«В связи с этим наблюдатели называют такие предложения практически безальтернативными. Они подойдут для туристов, которые рассматривают круиз как способ разнообразить наземный отдых в Турции и дополнить его экскурсионной частью», — заключили специалисты TourDom.ru.

Ранее в мае стало известно, что двух- и трехдневные речные путешествия из Москвы в Углич, Тверь и Мышкин стали самыми популярными среди туристов. Также востребованы пяти- и семидневные круизы по Золотому кольцу — через Ярославль, Кострому и Кинешму, вплоть до Городца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Аркадий Волож уйдет из «Яндекса»
Песков прокомментировал санкции против его детей
Диетолог назвала пять добавляющих лишние сантиметры на талии привычек
Дочь погибшего участника спецоперации получила сертификат на обучение в вузе
Мужчина избил и изнасиловал школьницу в Симферополе
Россиянам стал доступен еще один турецкий курорт
В российском регионе поток бурой массы сошел на поля и попал на видео
Офицер ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ
Москва и Луганск официально стали побратимами
В Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.